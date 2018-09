L’Asd Trebisacce comunica il tesseramento dell’attaccante esterno, classe 1997, David Gueye. Cresciuto calcisticamente a Martigues, Marsiglia, nel settore giovanile, ha poi vestito le maglie di Roggiano, Corigliano e l’anno scorso in Sardegna con il Muravera.

“Il Trebisacce è un’ottima squadra – dichiara il neoacquisto giallorosso – , tutti me ne hanno sempre parlato un gran bene e poi c’è il mister che mi ha fortemente voluto. Accettare l’offerta è stata una pura formalità. Conosco bene Grisolia con il quale giocavamo assieme a Roggiano e penso che potremo disputare un bel campionato. Questa stagione sarà per me importante perché ho voglia di confermare la mia crescita e sfruttare al massimo tutte le mie potenzialità”.