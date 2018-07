Inizierà domani, lunedì 2 luglio e durerà fino a venerdì 6, il Milan Junior Camp organizzato dalla Adelaide soccer school di Lamezia Terme. Il campus estivo del Milan, che fa tappa nella nostra città per la seconda volta consecutiva, quest’anno si svolgerà presso il Centro sportivo “Sangì” di Via del Progresso. Le adesioni, aperte non solo per i ragazzi ma anche per le ragazze, riguardano atleti e atlete dai 5 ai 15 anni e sarà possibile iscriversi anche lunedì mattina presso la struttura sportiva che ospita il camp. I ragazzi e le ragazze che parteciperanno vivranno cinque giornate all’insegna dello sport e del divertimento. A supervisionare il camp sarà mister Danilo Tedoldi, figura di spicco della Milan Academy, che svolgerà il ruolo di direttore tecnico. La grande esperienza e la riconosciuta professionalità di mister Tedoldi garantirà qualità sia sotto l’aspetto tecnico che umano. Il tutto in sinergia con lo staff tecnico della Adelaide che, insieme al Presidente Alessandro Vinci e al Vice Francesco Fruci, è composto dai tecnici Giuseppe Saladino (direttore tecnico Adelaide con qualifica Uefa B, in questi giorni impegnato a Corveciano per il conseguimento della qualifica Uefa A), Beniamino Notaro, Antonio Chirumbolo e Gianluca Fiorino (anch’essi tutti con qualifica Uefa B). Lo scopo del Milan Junior camp è quello di rendere protagonisti i ragazzi che, rigorosamente con kit ufficiali Milan, saranno al centro del progetto e delle attenzioni dei tecnici per favorirne la crescita umana oltre che sportiva.