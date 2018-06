Mandata agli archivi la salvezza, ottenuta per l’annata calcistica 2017-2018, per i Delfini è già tempo di programmare l’imminente futuro. I membri societari si sono riuniti negli ultimi giorni, analizzando la stagione appena conclusa ed incentrando anche i focus sugli obiettivi della prossima.

A stretto giro di boa verrà definito l’organigramma societario che farà registrare al suo interno anche una nuova figura quale General Manager. In via di definizione anche le riconferme sia in ambito societario sia riguardo lo staff tecnico e dell’organico dei giocatori. Non solo riconferme ma saranno rese note a breve anche le new-entry che hanno deciso di sposare il progetto giallorosso.

Società che ha dunque iniziato ufficialmente la programmazione per l’Eccellenza 2018-2019, con idee ben chiare, un “Amerise” dal nuovo look, un settore giovanile in rapida ascesa e tanto altro ancora.