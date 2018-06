Il Cosenza batte il Siena 3-1 e conquista la promozione in Serie B.

I lupi, dopo un’autentica marcia trionfale nei play off, coronano una rincorsa alla cadetteria durata quindici anni. Nella finale di Pescara la formazione di Braglia si aggiudica una contesa che non ha mai avuto una storia ..

A partire dagli spalti dove quasi diecimila sostenitori silani hanno spinto Baclet e compagni a un traguardo meritato.

Esulta tutta la città che sin dal fischio finale si é riversata nelle strade a festeggiare una categoria che era quasi diventata un sogno.

Adesso é realta, Cosenza può sognare persino orizzonti migliorim