Alessandro Zimbalatti ragazzo cresciuto dal Piale, quest’anno al Mirabella, vestirà la maglia del Crotone

Il ragazzo, classe 2004, è stato scelto per disputare il prossimo campionato under 15 di Serie A e B dal Crotone. Quest’anno Alessandro ha disputato il campionato giovanissimi regionali con il Mirabella dove è maturato ed ha dimostrato le sue qualità. In passato il ragazzo è cresciuto col Piale dello storico presidente De Franco, grande persona da sempre nel panorama calcistico reggino.

Auguriamo ad Alessandro un grosso in bocca al lupo per questo inizio, ed alla società Crotone il più sincero ringraziamento con l’augurio di vederla presto di nuovo in serie A.

La società Mirabella