La società comunica che ALESSANDRO CARIDI non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, pertanto non sarà più il tecnico della Prima Squadra per la Stagione 2018-2019.

L’ A.S.D. San Luca intende ringraziare l’allenatore e il suo staff tecnico per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune professionali per le future esperienze.

A giorni, il club comunicherà il nome del suo successore.