In vista della stagione sportiva 2018/2019 l’Associazione Sportiva Dilettantistica San Luca si sta impegnando al meglio per programmare, nei tempi e nei modi migliori, il prossimo campionato di Promozione. Per espandere e supportare la realtà A.S.D. San Luca, la società giallorossa è aperta a qualsiasi imprenditore e/o tifoso interessato a sposare l’attuale progetto giallorosso, in modo tale da allargare la base societaria e puntare sempre più in alto. L’obiettivo della stagione appena conclusa era mantenere la categoria, ed è stato possibile grazie all’impegno di tutti coloro che hanno creduto nella rinascita del calcio a San Luca. Dalla prossima stagione, però, vogliamo rilanciarci e tentare di allestire una squadra che possa puntare in alto.

Di seguito, l’invito della società a tifosi ed imprenditori:

____________________

Carissimo Tifoso,

Il campionato di Promozione è appena terminato. Come sicuramente saprai la nostra squadra ha totalizzato 45 punti conquistando l’ottava posizione nella classifica finale. Ha segnato 54 goal piazzandosi al 3° posto nella speciale classifica dedicata agli attacchi più prolifici.

Per la stagione calcistica 2018/19 vorremmo festeggiare insieme a Te il superamento dei record sopra indicati ed anche quello relativo al miglior posizionamento in classifica, ossia il terzo posto conquistato dalla squadra della nostra cittadina al termine della stagione 1987/1988, ma per fare ciò, abbiamo bisogno anche del Tuo aiuto…

Come avrai avuto modo di costatare, nel corso di questa bellissima esperienza la squadra ha sofferto la fase iniziale di campionato accumulando cinque sconfitte negli altrettanti incontri disputati, ottenendo quindi 0 punti su 15 disponibili. In quella parte di campionato la squadra pagava il ritardo di preparazione dovuto alle vicissitudini che hanno accompagnato l’utilizzo del Comunale “Corrado Alvaro”.

Dalla metà del mese di ottobre, al gruppo di calciatori che sin da subito hanno sposato il progetto del neonato Direttivo, si sono aggregati molti altri giovani talentuosi. Questi ragazzi, insieme all’ottimo gruppo iniziale hanno permesso di onorare il torneo alla pari delle prime della classifica, riuscendo addirittura a mettere in seria difficoltà tutte le sette squadre che hanno terminato il campionato sopra l’ASD San Luca. Su tutte, vale la pena di ricordare la entusiasmante vittoria per 3 a 2 sull’Africo, finalista playoff del Campionato appena terminato. Come puoi notare le premesse per sognare l’Eccellenza sono già tante e concrete…

Ancora, il Direttivo ha regalato alla nostra cittadina il “Torneo Natale di Sport” dedicato alla memoria dell’ex Presidente Sebastiano Giorgi, disputato con Rappresentativa Regionale Juniores, Palmese militante tra i professionisti della serie D e l’AC Locri 1909 attuale vincitore del Campionato di Eccellenza, Coppa Italia dilettanti e Supercoppa Calabria. Il “Triangolare di Pasqua” con Corigliano Calcio e AC Locri 1909, nonché varie amichevoli con le squadre del Locri e Siderno militanti nel Campionato di Eccellenza, Palmese e Roccella veterane della serie D.

Per la stagione 2018/2019 è nostra intenzione provare a staccare il biglietto per partecipare al massimo Campionato Regionale dell’Eccellenza. Inoltre, vorremmo organizzare ulteriori numerosi eventi sportivi anche con squadre di interesse Nazionale, ma per fare tutto ciò abbiamo bisogno del tuo contributo, economico, ideativo e organizzativo…

Perciò, per costruire insieme i prossimi successi dell’ASD San Luca, Ti proponiamo di diventare Socio del Direttivo per la prossima stagione 2018/2019 attraverso l’acquisto di una delle tre tessere a seguito elencate: