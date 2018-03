A Catanzaro le cose non stanno andando come ci si aspettava. Questa doveva essere la stagione che avrebbe dovuto rappresentare il trampolino di lancia per la prossima, quando l’ambiziosa proprietà Noto è pronta a costruire uno squadrone in grado di vincere il campionato.

Si è dimesso il direttore sportivo Doronzo e andranno via anche Maglione e Dionigi.

Per il tecnico dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite il destino è segnato.

A sostituirlo ci sarà il calabrese Pippo Pancaro.