Consueto spazio alla Top 11 del campioanto di Eccellenza sul Quotidiano Del Sudd.

Ecco la Top 11 allenata da Caligiuri della Paolana.

Modulo scelto è il 3-4-3- con Cara del Castrovillari in porta, Tipaldi (Scalea), Scarlato (Paolana), Terranova (Trebisacce) in difesa; Zappia (Reggiomediterranea), Lorecchio (Cotronei), Velletri (Acri) e Giannuzzi (Scalea) a centrocampo.

In attacco, invece, Khoris (Siderno), Angotti (Soriano), Petorne (Acri).