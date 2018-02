La vittoria contro il Fondi consolida il momento magico del Rende che dall’alto dei suoi 38 punti è pronto ad affrontare un finale di stagione con la prospettiva concreta di puntare a qualcosa di importante. Ne è convinto il presidente Fabio Coscarella che considera questo mese di febbraio come determinate per il futuro di squadra e società.

«Stiamo attraversando un ottimo momento e i risultati lo stanno confermando. Adesso arriva il momento in cui dobbiamo dimostrare di saper stare al tavolo con i più grandi».

Ma non è solo il campo a vivere un momento esaltante. Anche la società si appresta a fare il salto di qualità con l’ambizioso obiettivo della costruzione del nuovo “Marco Lorenzon” che si avvicina spedito.

«Siamo pronti a dare il via a questa grande opera avendo già presentato il progetto. Il comune ha recepito e sottoscritto immediatamente il nuovo accordo con la società. Adesso manca l’ultimo tassello che è legato alla firma dell’accordo di programma quadro che come più volte garantito verrà sottoscritto nel mese di febbraio dalla Regione Calabria».

E’ stato proprio il Governatore Mario Oliverio (nelle foto presenta il progetto al comune di Rende) a voler presentare personalmente lo scorso 15 dicembre la possibilità di regalare alla città di Rende il nuovo Palazzo degli eventi, della cultura e dello sport, che sarà costruito secondo criteri avveniristici e con tempistiche particolarmente brevi.

«Abbiamo già preso contatti con la società che ha realizzato lo stadio di Frosinone – prosegue il patron biancorosso – ed effettuato già i sopralluoghi visionando la struttura. Siamo certi che con la firma dell’APQ, che per come garantito dalla Regione Calabria arriverà alla fine di questo mese, nell’arco di circa 140 giorni dall’inizio dei lavori la città di Rende e il Rende Calcio avranno un nuovo stadio».

Dunque prima della fine di questa mese è attesa una firma che consentirà alla città e alla società di voltare pagina ed intraprendere un percorso impegnativo ma allo stesso tempo stimolante non solo per quanto riguarda l’ambito sportivo.