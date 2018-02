E’ nato in Germania, ad Hedford. Si chiama Diego in onore di Maradona. Gioca per la nazionale tedesca, ma avrebbe potuto giocare anche nell’Italia.

Lui si chiama Diego Demme, è nato nel 1992 ed oggi è uno dei calciatori più in vista della Bundesliga.

In questi giorni è impegnato nel doppio confronto con il Napoli in Europa League con il suo Lipsia e per questo è salito agli onori della cronaca.

Suo padre Enzo è un calabrese doc.

Grazie a lui parla bene la lingua italiana ed il suo idolo, anche per questioni di origini e similitudine in fatto di caratteristiche, è Rino Gattuso.

Ha già esordito con la nazionale teutonica ed è pronto a scalare posizioni nelle gerarchie del suo commissario tecnico.