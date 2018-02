Il Quotidiano del Sud come ogni settimana ha riservato il consueto spazio al campionato di Eccellenza calabrese.

Scelta la top 11 che vede Giovinazzo in panchina e un 3-4-3 con Parrottino del Sersale in panchina.

Bruno (Paolana), Caterisano (Luzzese) e Oliveri (Aurora Reggio) in difesa; Mazzei (Trebisacce), Cavatorti (Luzzese), Minici (Siderno), Libri (Aurora Reggio) a centrocampo; Marciano (Scalea), Iervasi (Locri) e Pugliesi (Cotronei) in attacco.