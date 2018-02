La Cittanovese si sta rendendo protagonista di un buon campionato in Serie D da neopromossa.

Gli uomini di Zito, però, negli ultimi tempi hanno visto la loro marcia subire un piccolo rallentamento per via di un rendimento esterno che si è fatto particolarmente deficitario.

Sono arrivati altrettanti ko con zero gol segnati lontano dallo stadio di casa.

Attenzione, però, a non puntare troppo solo sulle gare in casa, anche perchè il programma già per domenica prossima pone di fronte ai giallorossi la lanciatissima Cittanovese di Nevio Orlandi.