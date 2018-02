Locri ha sofferto molto sotto il profilo calcistico negli ultimi anni. I tempi in cui si sfidava il Crotone per la promozione in Serie C2 sembravano lontanissimi, adesso possono tornare attuali.

Gli amaranto stanno dominando il campionato di Eccellenza e a dieci giornate dalla fine hanno dodici punti di vantaggio sui più immediati inseguitori: gli storici rivali del Siderno.

I tifosi amaranto non stanno ancora preparando al festa, ma iniziano a pregustare l’idea di vedere il Locri confrontarsi in quella che adesso è la quarta serie.

L’idea che inizia ad emergere è quella di voler rafforzare l’attuale sodalizio societario e far si che in Serie C si vada non per fare la comparsa, ma per strutturare un progetto che magari in un futuro possa persino far ambiare ad un posto tra i professionisti.

Passo dopo passo, Locri, nel frattempo, è pronta a godersi quello che sembra un successo destinato ad essere solo questione di tempo.