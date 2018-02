In Calabria Andrea Saraniti si è fatto apprezzare in Serie D con la maglia della Vibonese.

In pochi potevano credere che superati i venticinque anni potesse diventare la punta di dimante di una squadra professionistica.

L’avvio di stagione nella Virtus Francavilla, invece, gli è valso la chiamata del Super Lecce.

E l’investimento dei salentini, ripagato da un gol all’esordio con il Catanzaro è stato ripagato.

110.000 euro sono i soldi che il Lecce ha pagato alla Virtus Francavilla per averlo.

Niente male per un trentenne.

E anche l’ingaggio raggiunge quote siderali per il campionato di C.