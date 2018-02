Big match allo stadio “Medaglia” di Amantea, con la squadra blucerchiata che ospiterà il Castrovillari. Avversario ostico e blasonato che attualmente si attesta al terzo posto (a meno 3 punti dalla seconda posizione). La gara di andata vide proprio gli amanteani vincenti, con 3 punti preziosi che andarono in cascina per la squadra di mister Caruso. Oggi andrà in scena, però, una nuova sfida e i padroni di casa sanno di non poter abbassare la guardia. “Sarà una partita complicata perché affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato. – afferma mister Alfonso Caruso – Da parte nostra mi aspetto una squadra con cattiveria e spirito di sacrificio. Dobbiamo lavorare nell’arco della gara sempre con l’obiettivo di fare un grosso risultato e con l’auspicio id poter battere una corazzata perché veniamo da 2 partite disputate positivamente. Vorremmo cercare di continuare a fare punti anche con squadre sulla carta più forti di noi. La squadra di questo ne è consapevole e si è allenata con grande impegno e in maniera molto concentrata. Mi aspetto una partita giusta e una prestazione che vada al di la del risultato che poi è una conseguenza. Ripeto noi possiamo tirarci fuori dalla situazione attuale, ne abbiamo le capacità. Però questa è la fase cruciale per il campionato e tutti quanti ci auguriamo di poter vivere un’altra domenica importante per avvicinarci alla salvezza. Noi ci crediamo fortemente e credo che i ragazzi faranno l’ennesima buona gara”. Il match, con inizio alle ore 14.30, sarà diretto dal sig. Graziano (di Rossano) coadiuvato dagli assistenti Paradiso (di Lamezia Terme) e Fanara (Cosenza).