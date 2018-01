Solito spazio riservato alla Top 11 del campionato di Serie D per Il Quotidiano del Sud.

Per il Girone I la formazione ideale scelta è allenata dal tecnico del Troina Pagana.

In porta c’è Pullano dell’Isola Capo Rizzuto, difesa a quattro con Barillaro (Cittanovese), Alfano (Cittanovese) Vitolo (Nocerina) e Lavilla (Palmese).

Cerniera di centrocampo a tre con Lavrendi (Messina), Buda (Vibonese) e De Luca (Gelbison). Il trio d’attacco, invece, è composto da Vazquez(Troina) Ficarrotta (Sancataldese) e Kacorri (Igea Virtus).