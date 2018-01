La Vibonese ha visto il Troina tornare a macinare punti, dopo un paio di turni in cui i siciliani sembravano aver segnato il passo.

Sembrava una caduta inesorabile e continua quella della capolista, ma sul più bello per i calabresi si è arrestata.

Restano quattro i punti da recuperare per i rossoblu che continuano a credere nella rimonta e non solo a parole.

Quella di Nevio Orlandi nell’ultimo periodo è stata una vera e propria macchina da punti.

Sono addirittura 17 i risultati utili consecutivi.

Per raggiungere la vetta si deve solo continuare a fare ciò che gli uomini di Nevio Orlandi stanno facendo nell’ultimo periodo.

Anche perchè la vittoria sul Portici è arrivata con tanti problemi di formazione e la vittoria è arrivata come le assenze pesantissime non ci fossero.

Una prova di forza importante arrivata lontano dal Razza e che rappresenta un segnale per tutto il campionato.