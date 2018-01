Il campionato di Eccellenza si caratterizza per il dominio del Locri, ma anche per tanti giocatori che si stanno mettendo in evidenza.

Il Quotidiano del Sud, come ogni settimana, ha stilato la Top 11 del massimo campionato regionale.

L’allenatore scelto è Mancini dell’Acri, il modulo il 4-3-3.

Parrottino del Sersale è il portiere, difesa a quattr con Sicoli (Amantea), Miceli (Castrovillari), Neri (Gallico Catona) e Tipaldi (Scalea).

Centrocampo a tre con Benincasa (Castrovilari), Libri (Locri), Nicolovici (Soriano).

L’attacco, invece, prevede Amendola (Paolana), Petrone (Acri) e Zicarelli (Trebisacce).