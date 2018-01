“Avevamo l’obbligo di riscattarci dopo la prestazione negativa di Messina – ha detto Antonio Zito, tecnico della Cittanovese dopo la sfida vinta con il Roccella – e la reazione è arrivata sotto diversi punti di vista. Siamo partiti bene, sbloccandola quasi subito. Poi c’è stato un calo di intensità che non mi è piaciuto. Purtroppo non siamo in grado di gestire un bel niente. Non abbiamo la maturità e la personalità per farlo. Nella ripresa, invece, siamo stati più attenti e umili nell’esprimere il nostro gioco. In generale – ha proseguito il tecnico – i tre punti raccolti contro una diretta concorrente fanno certamente bene al morale e alla nostra classifica. L’obiettivo si avvicina di un altro passo, ma dovremo continuare a lottare fino alla fine senza mollare neanche per un minuto. Veniamo da un periodo difficile, caratterizzato da infortuni e squalifiche, da cui dobbiamo uscirne tutti insieme soffrendo e gettando il cuore oltre l’ostacolo. Siamo consapevoli delle cose che dobbiamo migliorare come gruppo e come singoli. Da martedì si torna al lavoro per preparare la prossima sfida contro l’Ercolanese, umili e concentrati».