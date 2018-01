Il Quotidiano del Sud conferma la sua attenzione al mondo dilettansticio e riserva anche questa settimana il consueto spazio alla Top 11 del girone I.

L’allenatore scelto è Terranova del Gela.

La squadra ideale della settimana prevede il portiere Pullano dell’Isola Capo Rizzzuto.

Nel 4-3-3: in difesa c’è spazio per Bruno del Gela, Imparato dell’Ebolitana, Galullo della Palmese e Tito della Vibonese.

Linea a tre nel settore nevralgico con Panico del Portici, Uliano del Gelbison e Gatto dell’Igea Virtus.

In attacco, invece, Rekik dell’Ercolanese, Ortolini della Cittanovese e Yeboah del Messina.