“Le partite importanti si vincono con la testa, il cuore e la cattiveria agonistica”. Questo il messaggio lanciato dall’attaccante giallorosso Raffaele Ortolini alla vigilia dell’importante sfida tra Cittanovese e Gelbison Vallo. Nel corso della consueta conferenza stampa del sabato (assente mister Domenico Zito per non derogabili impegni personali), il calciatore ha ribadito l’importanza di tornare a fare punti salvezza sin dal prossimo imminente impegno.

ORTOLINI

“La squadra sta bene – ha esordito il giocatore – e c’è grande voglia di riscatto dopo il passo falso di Troina, dove a decidere la gara sono stati gli episodi. Il nostro obiettivo, per domani, è la vittoria punti e scenderemo in campo con la determinazione necessaria a conquistarla”.

Peccato per l’indisponibilità di alcuni calciatori ancora alle prese con infortuni e la sindrome influenzale.

“Credo che gli infortuni, così come l’influenza – ha sottolineato Ortolini – siano fattori problematici per ogni squadra, in particolare in questa fase della stagione. Noi siamo pronti e motivati, al di là delle defezioni”.

La Gelbison sarà avversario ostico.

“Senza dubbio – ha ammesso l’attaccante giallorosso -. Sarà una partita tosta, contro la classica realtà di categoria. Loro rimarranno abbottonati affidando le velleità offensive alle ripartenze degli uomini più rappresentativi. A centrocampo, inoltre, la Gelbison può vantare calciatori di grande qualità Dovremo fare attenzione”.

Dal punto di vista tattico, la Cittanovese confermerà l’assetto visto nel corso delle ultime uscite?

“Questo lo deciderà il mister prima della partita – ha chiosato Ortolini -. Noi, in settimana, abbiamo provato diverse soluzioni tattiche, curando ogni possibile situazione nei minimi dettagli”.

Il percorso che attende la Cittanovese è costellato di insidie. Con quale spirito vi apprestate a vivere questo delicato girone di ritorno?

“Con lo spirito combattivo e propositivo di sempre – ha scandito il giocatore -. A Troina, nonostante la sconfitta, abbiamo fatto vedere cose importanti. Ancora prima erano arrivati risultati preziosi contro Gela, Acireale e Palazzolo. Domani proseguiremo il nostro cammino, consapevoli dell’importanza della posta in palio e convinti delle nostre potenzialità”.

Dopo due turni senza reti, per la Cittanovese sarà fondamentale ritrovare la via del gol.

“Certo – ha concluso lo “squalo” – e faremo di tutto per tornare a segnare. Altrettanto importanti, però, saranno l’equilibrio e il gioco collettivo. Ripeto, la squadra sta bene ed ha grande voglia di tornare a vincere”.