Andrea Saraniti è un calciatore che, per due anni, ha fatto la fortuna della Vibonese. In Serie D prima e in Serie C dopo ha fatto la differenza per i rossoblu.

L’unica pecca era che segnasse poco.

Un calciatore dotato di grande potenza fisica, di buon senso del gol, persino capacità di saltare l’uomo e di un ottimo tiro.

Difficile trovare tutte queste caratteristiche in un calciatore di quella stazza in Serie C.

E in questa stagione, alla Virtus Francavilla, sembra aver fatto il salto di qualità.

10 gol nel primo scorcio di campionato lo hanno reso un vero e proprio uomo mercato.

Alla soglia dei trent’anni per il centravanti palermitano potrebbero aprirsi addirittura le porte della Serie B.

I pugliesi proveranno a tenerselo stretto..