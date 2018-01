Di seguito l’analisi dell’allenatore giallorosso Domenico Zito al termine della gara persa in trasferta contro il Troina:

“Cediamo il passo rispetto ad un avversario di grande qualità – ha esordito il tecnico – e sapevamo che su questo campo ogni minimo errore sarebbe stato punito. Così, in effetti, è stato. La partita odierna, per certi versi, risulta difficile da decifrare. Siamo passati in svantaggio subito su una nostra disattenzione difensiva. Poi abbiamo provato a recuperare attraverso il gioco, mettendo in mostra le nostra caratteristiche. Sotto di un gol e con l’uomo in meno dal 25’pt la situazione si è ulteriormente complicata e a quel punto siamo diventati più vulnerabili. Resta il fatto, comunque – ha sottolineato Zito – che per lunghi tratti del match abbiamo giocato alla pari nonostante le difficoltà”.

“Sul campo della capolista e con diverse assenze – ha proseguito il tecnico giallorosso – abbiamo provato a dare il massimo mostrando un’identità ed un’idea complessiva di gioco. Da questo punto di vista, nonostante la sconfitta, trovo motivi positivi d’analisi. Detto questo – ha concluso Zito – da martedì torniamo a lavoro consapevoli del percorso ancora da fare per raggiungere l’obiettivo. Un traguardo che, se centrato, risulterebbe un’impresa storica. Questo è bene non dimenticarlo mai”.