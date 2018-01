La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori classe ‘00 Gianfranco Isabella e Domenico Legato. Due operazioni in entrata che vanno a rafforzare il già importante parco under giallorosso.

Isabella, Cittanovese doc, è un esterno sinistro di assoluta prospettiva caratterizzato da una dirompente forza fisica. Il calciatore, di proprietà della Reggina, arriva alla corte di mister Domenico Zito con la formula del prestito. Nel suo recente passato la convocazione nella Rappresentativa Nazionale di categoria.

Legato è un attaccante rapido e duttile, oltre che tecnicamente molto dotato. Anche lui, proveniente dal Rende, approda alla Cittanovese con la formula del prestito.

“La Società Calcio Cittanovese esprime soddisfazione per l’ingaggio dei calciatori Isabella e Legato – questo il messaggio della Dirigenza – che diventano da subito risorse per il progetto tecnico giallorosso e, a riguardo, si ringraziano le Società Reggina e Rende per la disponibilità e la professionalità dimostrate in questo frangente. Per entrambi, grazie al lavoro del mister e dei collaboratori tecnici, si apre la possibilità di una vetrina privilegiata in vista di palcoscenici prestigiosi. Da questo punto di vista, la Cittanovese prosegue la sua mission votata alla scoperta e alla valorizzazione di giovani talenti del territorio”.