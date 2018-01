Si comunica che con provvedimento prefettizio in data 5 gennaio 2018 è stata disposto lo svolgimento senza affluenza di pubblico dell’incontro di calcio “ Soriano 2010 – Locri 1909” valido per il Campionato di Eccellenza calabrese , in programma domenica 7 gennaio 2018 presso il campo sportivo di Soriano.

L’adozione del cennato provvedimento si è resa necessaria per prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica a tutela della incolumità degli stessi sostenitori di entrambe le squadre, in quanto l’impianto sportivo in questione risulta agibile solo per una presenza di pubblico inferiore alle cento unità mentre era prevista una alta affluenza di tifosi soprattutto provenienti da Locri, atteso che dalla compagine sportiva Soriano 2010 erano stati già forniti , per la vendita, alla Società ospite 350 biglietti..