Il Lecce comanda il girone C di Serie C ed è lì che vuole stare fino alla fine del campionato. La sfida con il Catania esiste praticamente dall’alba di questo campionato, quando era chiaro che salentini ed etnei avrebbero dato vita ad una corsa a due per la conquista della serie cadetta.

I giallorossi, dotati già di un organico stellare, sarebbero pronti a piazzare due colpi che eleverebbero alle stelle il livello tecnico del gruppo per la categoria.

Si cerca un giocatore bravo ad agire da attaccante esterno, dotato di spiccato senso del dribbling e capace di giocare estemporanee.

Sul taccuino i nomi principali sono due:Alessandro Rosina che potrebbe lasciare la Salernitana e Vincenzo Sarno del Foggia.

A rivelarlo è tuttoc.com.