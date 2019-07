Nella squadra azzurrina degli under 20 diretta in Svezia c’è anche il nostro Riccardo Ferrara, il pesista dell’Atletica Olympus farà parte dei 74 atleti convocati dal vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Antonio Andreozzi, 41 uomini e 33 donne si confronteranno col resto d’Europa da giovedì 18 a domenica 21 luglio p.v.

Ricordiamo che Riccardo Ferrara quest’anno è al primo anno della categoria juniores ed ha già ottenuto nella prima parte della stagione dei formidabili risultati. Medaglia d’argento ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, ancora argento ai Campionati Italiani outdoor di Rieti, campione Italiano a Lucca nel lancio del disco, primo posto nell’incontro internazionale Italia Francia ad Ancona nel lancio del disco e ancora un bronzo nel disco a Rieti. Nella stagione all’aperto ha stabilito i record regionali nel getto del peso sia col 6 kg che col 7,256 kg.

Sempre in terra scandinava questa volta a Gavle, ai Campionati Europei U23, proprio pochi giorni fa un altro reggino, Gabriele Chilà tesserato per la società reatina Studentesca Rieti Milardi, nella finale del salto in lungo ha siglato l’eccezionale misura di 8,00 metri, cogliendo il momento giusto per migliorarsi e soprattutto conquistare una medaglia di bronzo.