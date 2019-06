Sarà ancora una volta presente la scherma calabrese ai Campionati italiani di scherma

che si svolgeranno a Palermo, nel contesto del Palamangano, domenica 9 Giugno 2019,

a partire dalle ore 14:00. Tra le partecipazioni eccellenti degli schermidori oltre a Bebè Vio

e numerosi campioni olimpionici, per la categoria non vedenti, a rappresentare la nostra

terra sarà Giuseppina Albano, la veterana atleta di Reggio Calabria pronta a farsi valere,

lottando per la conquista del titolo italiano. Giusy Albano, allenata dal maestro Salvatore

Colica della Società Scherma Reggio ASD, dopo un anno di inteso lavoro, è pronta a

duellare in nome della Calabria, accompagnata dall’istruttore Michele Scappatura. La

giornata all’insegna dello sport sarà anche in Calabria, nello specifico a Cosenza, quando

concomitante ai Campionati Italiani, avvera la premiazione a carattere regionale delle

atlete della società Scherma Reggio: Elsa Costarella, per la spada femminile categoria

giovanissime, Karola Cuzzola per la categoria giovanissime fioretto femminile e Lavinia

Morabito per la categoria spada femminile bambine, seguite nel loro percorso anche

dall’istruttore Demetrio Marino. “Un anno di gratificazione, di emozioni e da stimoli per il

proseguo delle attività che mi auguro possano alimentarsi sempre più, contornandosi di

passione e dedizione al lavoro”. Queste le parole del Presidente Salvatore Colic