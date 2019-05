Allo Stadio Raciti di Siderno, sono andati in scena i Campionati Regionali Individuali Esordienti il 4/5 Maggio ed il Campionato di Societa’ Cadetti giorno 11 e 12 Maggio con gare riservate anche a tutte le altre categorie federali.

In questo inizio di stagione, dopo una lunga annata di competizioni si conferma ad altissimi livelli e si migliora lo sprinter Reggino cat.Cadetti Alessandro Vitale che vince il Campionato di Societa’ nei 300mt. e stravince migliorandosi negli 80mt con un ottimo Pb di 9.40, l’Atletica ASD Sporting Club(RC) diretta dal Tecnico Prof.Marco Vitale, si conferma sul gradino piu alto del podio con Monica Vitale , 1^class. nel salto in lungo e 2^class. nei 40mt cat.Esordienti B e con Ilario Mario Pellicano’ che si classifica al 2^ posto nel salto in lungo ed al 3^ posto nei 40mt.Esordienti B.Buona impressione anche per il debuttante junior Gabriele Meduri sui 400mt. e dell’esordiente Albano Ardea che si migliora sui 50mt.