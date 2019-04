Il ricordo della pallavolo ad alti livelli per Reggio Calabria è ormai ingiallito. Ciò non toglie che la città registri comunque eccellenze che, a livello individuale, si sono rese preotagoniste di una buona carriera.

La centrale Vittoria Repice, ad esempio, è entrata nella storia della pallavolo raggiungendo le 200 presenze in Serie A (A1 e A2).

Un risultato non di poco conto che, però, presto potrebbe essere bissato raggiungendo la “Top 50” delle realizzatrici della storia del campionato.

Mancano solo, infatti, 100 punti affinché si iscriva al ristretto club.

“Con estrema sincerità – ha dichiarato ad Ivolleymagazine.it – non ero a conoscenza di questo prestigiosissimo traguardo, che mi rende ancora più orgogliosa di quello che ho fatto nel corso della mia carriera. Di questo voglio ringraziare la mia squadra, il tecnico, ed in particolare i miei genitori, che mi trasmettono una grande serenità e mi danno la forza per giocare sempre con grande entusiasmo”.

Una carriera lunghissima la sua e che, oggi, la vede protagonista con la maglia di Caserta, dodici anni dopo gli esordi a Soverato.