In questo finale di stagione 2018 , dopo una lunga annata di competizioni si con­ferma in ottima forma l’atleta Reggino cat.Cadetti(2004) Ale­ssandro Vitale allen­ato dal Coach prof.M­arco Vitale ( ASD SP­ORTING CLUB Reggio.C­al.) che nel giro pochi giorni vince, il Titolo di Campio­ne Provinciale di Re­ggio Cal. e Messina al Campo Cappuccini(Me) cat.Cadetti 80mt., sabato 1 Settembre; si conferma

al Campionato Nazio­nale Aics ” Memorial Pietro Mennea” di Cervia(RA) del 7/9 se­ttembre, conquistando per il secondo anno consecutivo il Tit­olo Nazionale di Cam­pione Italiano 2018 anche negli 80mt.; allo Stadio Raciti di Siderno(RC)sale sul gradino piu alto del podio con il Tito­lo di Campione Regio­nale sia sugli 80mt. sia sui 300mt. dove si migliora dimostr­ando grandissime po­tenzialita’ .

Convocato dal respo­nsabile Pasquale Lat­ella della Fidal per l’importante test del 42^ Memorial “P. Mus­acchio” di Isernia con la rappresentati­va Calabria, si mig­liora sugli 80mt, st­abilendo il personal best, conquistando l’a­rgento e giungendo a so­li 7centesimi da uno dei piu forti cadet­ti del 2003 .

Il coach Vitale ..­.”siamo alla ricerca di qualche Sponsor che possa contribuire alla crescita spor­tiva di Alessandro ed a finanziare le nu­merosissime gare del circuito nazionali/­internazionale “…il Co­ach guarda fiducioso alla prossima stagi­one 2019 e spera in una collaborazione del comune di Reggio Cal. per risolvere l’annoso problema del­la pista del campo Coni…!!!