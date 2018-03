PRIMO appuntamento Internazionale per il lottatore Reggino Manuel Antonino Condo’ atleta della Fortitudo 1903 R.C. del Presidente Prof. Giuseppe Pellicone, ed allenato dal M.d.s. Saverio Neri. Condo’ è stato convocato ad un raduno collegiale con la Nazionale di lotta s.l. a Faenza(Ravenna) dal 15 al 19 Aprile per rifinire gli allenamenti prima di prendere parte al prestigioso Torneo Internazionale‘’Petko Sirakov-Ivan Iliev’’- Junior/ Under 23 che si svolgerà nella cittadina di Rose in Bulgaria, torneo di spessore molto forte, per la partecipazione di Campioni Europei e Mondiali, la squadra azzurra partirà Venerdi’ 20 Aprile per poi fare rientro Lunedi’ 23 Aprile, importante ultimo test in vista ai prossimi Campionati Europei Juniores, la Direzione Tecnica della Nazionale Italiana di lotta ha convocato l’atleta Reggino, a seguito dell’ottimo piazzamento all’ultima finale del Campionato Italiano Juniores, dove Condo’ ha conquistato il Titolo di Vice Campione Italiano nei 92 kg .Condo’ vanta un curriculum sportivo di tutto rispetto, ha lavorato con impegno ed assiduità nell’affrontare i vari aspetti legati all’ allenamento, partecipando a degli stage, nel corso dell’anno per migliorare la propria consapevolezza, e migliorare alcune tecniche compensatorie, consolidando maturità sportiva, ha ora l’opportunità’ di dimostrare il suo valore, confrontandosi con atleti di caratura Internazionale, con cui, siamo convinti, ha la possibilità di emergere, ribadendo la qualità’ della società.

Questi gli atleti azzurri partecipanti:

Cat kg 57 Vincenzo Guarino Cat Kg 61 Abdellatif Mansour – Cat kg 65 Francesco Gaddini -Cat kg 70 Jacopo Masotti -Gianluca Talamo . Cat kg 74 Salvatore Diana -Cat kg 79 Aron Caneva – Saverio Ceccarini -Cat kg 86 Gabriele Doro e-cat kg 92 Manuel Antonino Condo’ William Raffi-Cat kg 97 Simone Iannattoni- Cat kg 125 Luis Maku-