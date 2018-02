Si e’ svolta domenica 18 febbraio la premiazione dei Campioni Nazionali Aci Sport 2017, i piloti che si sono sfidati durante la scorsa stagione nelle varie discipline motoristiche dell’automobilismo nazionale sono stati invitati presso il Palazzo della sede principale dell’aci a Roma, tra i presenti figura anche il Lametino Claudio Gullo, pilota ufficiale della Distilleria Caffo di Limbadi, che nella passata stagione sportiva, al volante di una vw polo kit car Suzuki 1000 c.c. si e’ aggiudicato il titolo di classe E1,1150M nell’ambito del civm, il driver della piana di Lamezia gia’ pluricampione della velocita’ in salita al volante delle prestigiose barchette sport del Gruppo prototipi e’ stato presente a Roma per ritirare personalmente l’ambito e sudato premio, il pilota di punta della famiglia Caffo, capitanata da “Pippo” e “Nuccio” Caffo di Limbadi, che dal 2006 lo supportano in ambito Nazionale Europeo e Mondiale in varie discipline motoriste di alto Livello, come la motonautica, i rally, il kart e la pista, durante la premiazione ha annunciato che a breve insieme al team Caffo Vecchio Amaro del Capo ,presentera’ alla stampa di settore i nuovi programmi sportivi , che di sicuro lo vedranno impegnato alla guida di un’auto da corsa diversa da quella 2017 per intraprendere una nuova ennesima diversa sfida agonistic