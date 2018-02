La palestra CONI di Catanzaro ha ospitato Sabato 10 febbraio u.s. il Campionato Regionale di Specialità di Ginnastica Ritmica, a cui ha partecipato la Società Ginnastica Gebbione di Reggio Calabria.

Le ginnaste reggine, Musolino Francesca, Gatto Martina e Orsino Caterina , guidate dalla direttrice tecnica prof.ssa Rosa Cristiano e dalle istruttrici Giovanna Timpano e Benedetta Lombardi, hanno conseguito ottimi risultati in tutte le gare in programma nella categoria senior. Musolino Francesca, nella gara con il cerchio, ha primeggiato facendo denotare grande classe e temperamento e meritandosi il punteggio di 9,700 dalla giuria federale, al secondo posto con punti 7,200 la compagna di squadra Martina Gatto. La stessa Musolino in coppia con Caterina Orsino hanno conquistato il primo posto nell’esercizio a coppie, effettuando uno spettacolare esercizio con la palla e la fune, premiato dalla giuria con il punteggio di 5,300, seconda la coppia Fasci-De Girolamo (Soc. Restart) con punti 4,000. Nell’esercizio con la palla, ottima la prestazione della ginnasta Martina Gatto che ha conquistato il primo posto con punti 8,800, evidenziando buone capacità tecniche e positiva esecuzione in pedana. Buone anche la prestazione della compagna di squadra Caterina Orsino che con il punteggio di 5,800 ha ottenuto il secondo posto.

Positive quindi nel complesso le prestazioni di tutte le ginnaste della Gebbione, segno di esperienza e di una acquisita mentalità vincente.

Tutte queste ginnaste della Società Gebbione, sempre accompagnate dalla prof.ssa Rosa Cristiano, parteciperanno il 10 e 11 Marzo prossimo alle Finali Interregionali di Specialità che si terranno a Santa Croce sull’Arno (Pisa) e dove si cimenteranno con le migliori ginnaste, pari età, delle regioni dell’Italia centrale e meridionale, con la speranza che possano confermare a quei livelli i progressi ottenuti in campo regionale.