E’ stato un fine settimana ricco di emozioni per le squadre giovanili della Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone. Nella giornata di domenica cento giovani pallanuotisti si sono incontrati presso la piscina olimpionica Comunale di Crotone per dare vita al primo concentramento del campionato Nazionale Under 15. Oltre ai pitagorici in acqua sono scesi anche la Waterpolo Bari, il Cosenza Nuoto, la Mediterranea Taranto, la Sport Project Bari e l’Airon club Bari. Ogni squadra ha disputato in totale due partite.

Le prime due giornate del campionato hanno mostrato un profilo tecnico molto alto da parte di tutte le compagini che si sono date battaglia: ottime giocate, partite equilibrate, tanti gol. Ma è soprattutto il fatto che un numero così alto di giovani atleti si sia incontrato in un contesto sportivo stimolante che va sottolineato. Restando alle prestazioni dei crotonesi la squadra allenata da Mister Francesco Arcuri, ha ottenuto una vittoria battendo la Mediterranea Taranto per 8-4, mentre nell’altra gara ha rimediato una sconfitta nel derby contro il Cosenza.

A commentare la giornata alla fine è stato il presidente Emilio Ape che ha detto: “È sempre bello organizzare nella propria piscina una kermesse di pallanuoto così importante. Questi ragazzi sono il futuro di ogni società e bisogna premiare il loro impegno durante gli allenamenti. Riescono a conciliare lo studio e lo sport portando anche risultati importanti per la squadra e questo non è sempre facile. Dobbiamo ringraziarli e sostenerli, anche perché vederli giocare è anche divertente”. “ Sono state partite significative per noi ha commentato mister Arcuri – Ci servono per capire dove lavorare per crescere e colmare il gap con le formazioni migliori ma soprattutto singolarmente. I ragazzi in kermesse come queste hanno l’opportunità di confrontarsi con avversari di livello e mettere alla prova le proprie competenze. Ecco perché si tratta di reali opportunità di crescita. Non sono troppo contento delle partite odierne perché si è visto che bbiamo tanto da fare. Nella prima partita abbiamo vinto, ma con una prestazione non buona. Nella seconda partita al contrario abbiamo giocato più sciolti, più veloci, tecnicamente meglio, ma abbiamo fatto un paio di errori che ci sono costati il risultato. Lavoreremo ancora tanto”

Questi i pitagorici scesi in acqua: De Lucia Davide (2 gol), Ruggiero Domenico portiere, Perri Giovanni portiere, Lacaria Francesco, Podella Nicodemo, Scalera Antonio, Scalise Gabriele (4 gol), Cavallaro nicolas (1 gol), Perri Flavio, Cosco Francesco (2 gol), Ferrucci Andrea, Scaramuzzino Giuseppe (4 gol), Iuliano Vincenzo, Corigliano Alessandro portiere.