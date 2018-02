Domenica scorsa si è svolto presso il circolo del tennis “Rocco Polimeni” il campionato regionale di dama italiana. I Quattordici partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi di gioco: Assoluto e Provinciali.

Nel gruppo assoluto vince restando imbattuto per l’intero campionato, lo studente della 3A indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “Volta” Vincenzo Sgrò in forza al c.d. nuovi orizzonti. Una vittoria che quasi non fa notizia per il giovane damista reggino, quasi sempre in vetta a tutte le competizioni a cui prende parte. Dietro di lui un gruppetto di tre damisti si sono contesi il podio fino all’ultima mossa, alla fine la spuntano per quoziente Giuseppe Amaretti (asd amaranto) secondo classificato e Francesco Borrello (cd nuovi orizzonti) terzo.

Nel gruppo provinciali non c’è storia, Giuseppe Libri in forza all’A.s.d. “il bianco e il nero” dopo aver sfiorato la vittoria al campionato provinciale arrivando secondo solo per quoziente, confeziona il Campionato perfetto, conquistando sei vittorie consecutive, laureandosi Campione Regionale e conquistando una meritatissima promozione alla categoria superiore. Il secondo posto lo conquista il giovane e temerario Nicola Calabrò (asd amaranto), terzo classificato Giovanni Tripodo anche lui in forza a “il bianco e il nero” che conferma un buon gioco ed il podio ottenuto allo scorso campionato provinciale.

Prossimo appuntamento con la dama domenica 25 febbraio per il campionato regionale di dama internazionale.