La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia comunica di aver acquistato lo schiacciatore brasiliano Sergio Luiz Felix Junior. Classe 1990, nativo di Belo Horizonte, il neo martello giallorosso vanta esperienze in patria e all’estero in Spagna, Giappone e, da ultimo, Cipro dove con con il club dell’Omonia Nicosia ha disputato la Champions League e la Cev Cup.

Approfondimenti sul neo acquisto Sergio Felix (carriera, curiosità, statistiche) nella giornata di domani.

Così il presidente Pippo Callipo sul neo acquisto: “Abbiamo acquistato questo ragazzo per non lasciare nulla di intentato e per concludere nel migliore modo possibile questo scorcio di campionato. E’ un giocatore dalle buone qualità in attacco e confidiamo possa essere un atleta sul quale puntare anche per la prossima stagione”.