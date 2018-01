Archiviata l’eliminazione dalla coppa Italia dopo la sconfitta di Mondovì nel quarto di finale secco giocato mercoledì sera, il Volley Soverato si rituffa nel Samsung Galaxy Volley Cup A2 con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria casalinga contro Baronissi nel turno precedente. Le ragazze di coach Barbieri dovranno ancora affrontare una lunga trasferta dopo quella in Piemonte; avversario di turno la Bartoccini Perugia che lotta per raggiungere il traguardo della salvezza e che in casa cerca di raccogliere più punti possibili. Il tempo per recuperare è poco, con Bertone e compagne impegnate ogni tre giorni e con due viaggi nel giro di tre giorni. Questa è una stagione molto dispendiosa in termini di energie fisiche e mentali ma il Soverato ha già dimostrato in altre simili occasioni la sua forza raggiungendo risultati importanti. Domenica non sarà facile contro la compagine umbra che all’andata strappò un punto prezioso al “Pala Scoppa” dopo essere stata addirittura avanti per due set a zero. La squadra di coach Fabio Bovari è reduce dalla sconfitta a testa alta contro Cuneo e nel mercato invernale ancora in corso si è rinforzata con l’arrivo dell’opposto croato Mina Tomic che ha ben esordito contro la corazzata piemontese; è un organico di tutto rispetto quello della Bartoccini con giocatrici esperte della categoria come la schiacciatrice Lotti e Pascucci oltre alla palleggiatrice Mazzini. Sarà un match intenso e insidioso quello che aspetta al Soverato al “Pala Evangelisti” con l’obiettivo per le biancorosse di scalare ancora la classifica e recuperare quei punti lasciati per strada nelle ultime partite di campionato. Nell’ultima gara giocata davanti ai propri tifosi le umbre sono state superate per tre se t a zero dal Barricalla Collegno e per questo motivo le padrone di casa cercheranno in tutti i modi di render la vita dura alle avversarie; Perugia si trova al quart’ultimo posto in classifica con quattordici punti mentre, ricordiamo, il Soverato di Barbieri è a quota trentasette e arriva da due vittorie consecutive in campionato. Anche sugli spalti del “Pala Evangelisti” il Soverato sarà seguito da tifosi che risiedono per vari motivi nella città umbra e nei dintorni senza dimenticare che qualcuno partirà anche dalla Calabria per sostenere Gray e compagne. Oggi seduta di allenamento con la partenza prevista sabato mattina per raggiungere la sede del ritiro. Domenica mattina, poi, la consueta seduta di rifinitura prima del fischio d’inizio previsto, come sempre la domenica, alle ore 17:00.