Domenica scorsa, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, si è svolto il campionato provinciale di dama italiana. Diciotto i partecipanti suddivisi in due gruppi di gioco: assoluto e provinciali.

Nel gruppo assoluto vince a sorpresa, Francesco Muscia (asd amaranto) che al termine dei sei turni di gioco, riesce a lasciarsi alle spalle i campioni in erba Domenico Fabbricatore e Vincenzo Sgrò (cd nuovi orizzonti).

Nel gruppo provinciali, il podio è tutto ad appannaggio degli atleti de “il bianco e il nero” del presidente Cilione, vince infatti Giovanni Focà che ha la meglio solo per quoziente su Giuseppe Libri neo tesserato, alla sua prima gara ufficiale, terzo classificato il giovane Giovani Tripodo anche lui neo tesserato ed alla sua prima gara ufficiale.

Nel pomeriggio un nutrito gruppo di giovani damisti si è dato battaglia per contendersi il titolo di campione provinciale esordienti scuole elementari e medie.

Nelle scuole elementari, primeggiano i giovanissimi in forza a “il bianco e il nero” che occupano le prime 4 posizioni della classifica, Valentina Vigilante sbaraglia tutti gli avversari con un filotto di sei vittorie, dietro di lei i gemelli Domenico e Carmelo Martino che concludono a pari punti (8) al secondo e terzo posto, bene anche Carlotta Sinicropi quarta e Davide Pizzimenti settimo.

Nelle scuole medie invece vince Luca Misefari in un gruppo composto da quattro partecipanti.

Il 2018 si apre dunque sulla scia dei successi del 2017 per gli atleti de “il bianco e il nero”, un inizio che lascia ben sperare per il prosieguo delle attività.

Prossimo appuntamento con la dama domenica 28 gennaio sempre al circolo “Rocco Polimeni” dove i damisti reggini questa volta si contenderanno il titolo di campione provinciale di dama internazionale.