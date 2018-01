Il corsaro nero dell’automobilismo calabrese verrà ricordato, a pochi giorni dalla scomparsa, dall’Automobile Club di Cosenza. Una manifestazione, in memoria di Antonio Ritacca, uno dei grandi esponenti dell’automobilismo in salita, che si terrà il 23 gennaio alle 17,30 presso la sede dell’Aci, in via Aldo Moro.

Nel corso della manifestazione, saranno proiettati filmati e foto che ritraggono e narrano le gesta del “Corsaro nero” nelle fasi salienti della sua ultra quarantennale attività agonistica. Video inediti, immagini e testimonianze di chi lo ha conosciuto e apprezzato, per onorare la memoria di un grande pilota e di una persona dal cuore grande.

Interverranno il presidente dell’Automobile Club Cosenza, Renato Arena, il Rappresentante dei piloti nella Giunta Sportiva Aci Sport, Oronzo Pezzolla, il Delegato Sportivo provinciale, Franco Molinaro, il presidente della scuderia Cosenza Corse, Sergio Perri, e, in rappresentanza di tutti gli sportivi ed appassionati, l’amico di sempre Tonino Cesario.

A conclusione dell’evento di commemorazione, verrà intitolata ad Antonio Ritacca una sala dell’ente.