TAIWAN EXCELLENCE LATINA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 (25-23, 25-17, 25-20)

TAIWAN EXCELLENCE LATINA: Shoji (L), Gitto, Sottile 1, Le Goff 11, De Angelis, Savani 12, Rossi 8, Maruotti 15, Huang 1, Starovic 14. Non entrati: Caccioppola (L2), Corteggiani, Ishikawa, Kovac. Allenatore: Di Pinto

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 6, Coscione, Marra (L), Lecat 8, Izzo 1, Corrado, Massari 6, Domagala 2, Verhees 4, Patch 18, Presta. Non entrati: Antonov, Torchia (L2). Allenatore: Fronckowiak

ARBITRI: Simbari e Cesare

NOTE – durata set: 28’, 23’, 27’. Tot. 78’. Taiwan Excellence Latina: bs 10, ace 7, ric, pos. 65%, ric. perf. 33%, att. 62%, muri 13. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 10, ace 4, ric. pos. 53%, ric. perf. 33%, att. 49%, muri 5.

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia esce sconfitta dal Pala Bianchini di Latina contro i padroni di casa della Taiwan Excellence. Un ko arrivato in tre set per i giallorossi dopo aver disputato un buon primo set. Poi i padroni di casa hanno allungato nel secondo e terzo set e la Tonno Callipo non è riuscita a colmare lo svantaggio. La squadra di mister Fronckowiak è andata in difficoltà in ricezione e in fase break, a partire dalla battuta, non è riuscita ad essere incisiva. Il solo Patch in doppia cifra (18 punti con il 52%) non è bastato ai giallorossi per poter rimanere in partita. Al fischio d’inizio Latina in campo Sottile al palleggio, Starovic opposto, Le Goff e Rossi al centro, Savani e il recuperato Maruotti in posto 4, Shoji libero. Tonno Callipo con Coscione in regia, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari di banda, Marra libero. Buon impatto per Coscione e compagni nel primo parziale con Patch in battuta (ace e break per l1-3). Latina però fa la voce grossa a muro e si porta avanti sull’11-7, ma la Tonno Callipo non demorde e ritrova la parità virando avanti con un muro vincente sull’attacco pontino. Nel finale Maruotti trova il break del 23-21. Verhees in battuta manda sul nastro per il 25-23 in favore della Taiwan Excellence. Poco da raccontare nel secondo e terzo set. Savani ace (4-1), poi la Tonno Callipo ricuce con Lecat (8-7), ma Latina si riporta avanti trovando il massimo vantaggio sul 17-11. Corrado prende il posto di Lecat, ma i giallorossi non riescono a ricucire lo strappo. Ci prova il neo entrato Domagala, ma Starovic non fallisce nel finale il pallone che vale il 25-17. Il terzo set viaggia sulla falsa riga del secondo. Latina a muro blocca l’attacco della Tonno Callipo, Patch prova a rimettere in carreggiata la sfida ma la Tonno Callipo soffre in P1 e il distacco aumenta. Latina ha gioco facile e chiude i conti 25-20 con l’attacco vincente di Rossi.

Pieter Verhees: “Non siamo stati aggressivi in nessun fondamentale e soprattutto in battuta. Se inizi male è difficile poi recuperare e abbiamo facilitato il loro gioco. Nel secondo e terzo set ci siamo bloccati, una brutta sconfitta”.

Nella foto, Lecat contro il muro giallorosso (foto Ufficio Stampa Taiwan Excellence Latina)