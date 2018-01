La classifica finale vede la GAS (catanzaro), squadra di rilievo nazionale, al primo posto, seguita dalla BLU TEAM NUOTO (Villa San Giovanni) e Nuotatori Krotonesi(Crotone)

I PASS per i Campionati italiani che si terranno a Riccione dal 15 al 18 Febbraio, sono stati ottenuti da ROMEO MATTEO nei 100m OSTACOLI categoria R14, VIOLANTE FABIANA nei 100m OSTACOLI categoria Ragazzi, VARAMO CHRISTIAN nei 100m OSTACOLI categoria ragazzi, ROCCO GALLETTA nei 100m OSTACOLI categoria ragazzi e PANSERA NOEMI nei 200m OSTACOLI categoria cadette.

Grande soddisazione è stata manifestata dal Presidente Gianni Laganà per questo prestigioso obiettivo raggiunto che ha così dichiarato: “In questa disciplina che è strettamente correlata, dal punto di visto agonistico, alla FIGURA di ASSISTENTE BAGNANTE altamente PREPARATA siamo riusciti ad ottenere ben 5 PASS per i campionati italiani e questo ci pone come riferimento in provincia e in regione per la qualità del lavoro svolto”. Il Coordinatore Alfredo Laganà ribadisce che all’interno della scuola nuoto Federale FIN della BLU TEAM NUOTO è partito un percorso Nazionale per l’acquisizione dei BREVETTI di SALVAMENTO “SA1” e “SA2” che qualifica ancor di più il percorso della scuola nuoto e pone le basi per i corsi di Assistente Bagnante con un bagaglio motorio specifico.

Anche i nostri piccoli atleti della sezione PROPAGANDA Sergio Calandra , Alberto Miceli e Anna Pensabene hanno effettuato una gara da 25 metri con un sottopassaggio dimostrando qualità tecniche e sicurezza, ben figurando fra i piccoli atleti provenienti da tutta la calabria.