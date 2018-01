Milano, 15 gennaio 2018 – Nell’ultimo giorno della settimana della moda di Milano anche il Girod’Italia ha presentato la sua collezione con le nuove maglie 2018 e la Madrina. Presso la prestigiosa location di Gessi Milano, nel pieno centro della città, hanno sfilato le casacche che i leader della Corsa Rosa indosseranno durante la manifestazione in programma dal 4 al 27 maggio prossimo. Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, sarà la Madrina del Giro 2018 e nell’occasione è stata anche la presentatrice del vernissage insieme al giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nino Morici. Il countdown dell’evento è stato scandito da TAG Heuer, Official Timekeeper del Giro d’Italia.

Le maglie del Giro d’Italia 101 sono prodotte da Manifatture Valcismon – col famoso marchio dello scorpione, Castelli, che ne ha curato anche il design e i particolari – realizzate tutte con lo speciale tessuto SITIP.

Le maglie da gara 2018 sono state studiate per essere leggere ed aerodinamiche. I tagli seguono l’ergonomia dell’atleta in bici e garantiscono una perfetta vestibilità. Il peso complessivo della maglia è di soli 124 gr. Segni particolari: loghi a rilievo 3D “Giro d‘Italia” e “Trofeo Senza Fine” su fondi manica e sul carré dietro per valorizzare al meglio i loghi della corsa.

MAGLIA ROSA – sponsorizzata da ENEL – leader della Classifica Generale

MAGLIA CICLAMINO – sponsorizzata da SEGAFREDO – leader della Classifica a Punti

MAGLIA AZZURRA – sponsorizzata da BANCA MEDIOLANUM – leader del Gran Premio della Montagna

MAGLIA BIANCA – sponsorizzata da EUROSPIN – leader della Classifica dei Giovani

DICHIARAZIONI

Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport ha sottolineato come: “Il ritorno al Giro d’Italiadi un marchio prestigioso e presente in molte realtà estere come Castelli, ci fa molto piacere e sottolinea ancora una volta la caratura sempre più internazionale della nostra manifestazione. Sulle nuove bellissime maglie avremo marchi di prestigio – a cui va il nostro ringraziamento – come Enel, Segafredo, Banca Mediolanum e Eurospin, nostri partner ormai da qualche anno e parte importante del nostro progetto. Infine voglio ricordare TAG Heuer, Official Timekeeper della Corsa, che dall’anno scorso si è inserito perfettamente nelle nostre attività in Italia e all’Estero e che, anche oggi in questa splendida location, ha organizzato il countdown delle maglie utilizzando l’orologio celebrativo dell’edizione 101 del Giro”.

Alice Rachele Arlanch ha dichiarato: “Essere stata scelta come Madrina del Giro d’Italia è davvero un onore molto speciale. Sono felicissima, emozionata, grata agli organizzatori che hanno fatto a me e al concorso Miss Italia questo magnifico regalo. È un’esperienza unica che desidero vivere con grande entusiasmo. Il Giro, per la sua storia, per le imprese e la fatica affrontata dai suoi protagonisti, ha un fascino tutto suo, non ha confronti con nessun altro avvenimento sportivo, o pubblico, ma idealmente mi piace pensare che esista un filo che unisce la bellezza di questa corsa a Miss Italia. Alcuni elementi sembrano addirittura comuni: la popolarità, la tradizione, la gente che segue ogni fase, il modo festoso con cui entrambi vivono sul territorio del nostro Paese, percorrendolo e attraversandolo. L’amore per il mio ruolo di testimonial nasce anche da qui”.