Sabato 13 gennaio 2018, presso il campo A. Penna si è svolto un raduno tecnico regionale riservata ai soli lanciatori; l’invito è stato esteso anche agli “amici” della Fidal Messina e alla Società Siracusatletica.

L’allenamento collettivo, guidato dal responsabile Regionale dei Lanci Domenico Pizzimenti, si è svolto in due sessioni, riscaldamento ed esercitazioni generali per tutti nella prima parte, e successivamente gli atleti sono stati divisi per gruppi di specialità: martellisti e discoboli seguiti da Domenico Pizzimenti e per l’occasione da Carmelo Greco (tecnico Siracusatletica), e pesisti guidati da Franco Raneri.

La seconda sessione dell’allenamento è stata riservata ai giavellottisti, con esercitazioni di lancio con rincorse complete e ridotte. Alla fine delle attività tutti i ragazzi sono rimasti soddisfatti dell’esperienza vissuta, e sperano di ripetere più spesso questi momenti d’aggregazione.

Società partecipanti al raduno: Atletica Barbas, Atletica Olympus, Cosenza K42, Atletica Cosenza, Atletica San Costantino Calabro, Atletica Amatori Reggio, Atletica Torrebiaca Messina, Amatori Duilia Messina e Siracusatletica.

Atleti partecipanti al Raduno: Papa Raffaella, Cutugno Andrea, Fayed Meryem, Tonino Vaccari, Grandinetti Maria, Sztandera Kristian, Cavarra Francesco, Barbarello John, Domenico Barbaro, Demetrio Zuccalà, Giuseppe Nicolò, Cuzzocrea Domenico, Pallonetto Danilo, Alessandro Raneri, Caccamo Francesco, Ferrara Riccardo e Monia Cantarella.

Tecnici e dirigenti partecipanti al raduno:Domenico Pizzimenti, Raneri Francesco, Greco Carmelo, Maurizio Leone, Ragusa Massimo, Barbarello Luigi, Mazzeo Pasquale, Calabrò Francesco, Ania Massimo, Luigi Gangemi, Bruno Neri, Calcagno Salvatore e Latella Pasquale.