Nel palasport di Botricello in località Marina di Bruni nel passato week end del 06 e 07 gennaio 2018 si è svolta la consueta gara organizzata dalla società del Presidente Messina, Arcieri Club Lido, sulla doppia distanza dei 25 metri e dei 18, valevole anche con gara di qualificazione ai campionati italiani di Rimini del prossimo febbraio.

Dopo anni di gare e competizioni fatte a Catanzaro, ci è stato negato all’ultimo momento l’uso della palestra del Liceo Sportivo E. Fermi, dove facciamo pure attività, (aggiunge in una nota la società) quindi con piacere siamo tornati a gareggiare nella struttura sportiva messa a disposizione dell’amministrazione comunale di Botricello.

Come ormai consolidato copione calabrese, la società di Catanzaro Lido è prima assoluta nel medagliere con ben sette ori, due argenti e un bronzo oltre ad aver vinto altri ori a squadra.

Ma quello che è da segnalare è la conquista di due ulteriori record regionali ad opera del piccolo arciere Poerio Piterà Francesco che nell’arco olimpico ragazzi maschile alla prima gara in questa categoria come classe anagrafica sbaraglia tutti, con un punteggio di tutto rispetto sui 25 metri di 563 che peraltro è il più alto della gara, anche più alto dei seniores che di esperienza in questo sport ne hanno tanta, conquista anche il record regionale sulla doppia distanza con 1107 punti.

Conferma sul gradino più alto del podio per Poerio Piterà Edoardo, Pullano Federica, Valentino Elena, Messina Antonio, Messina Giuseppe, Guzzetto Mattia e Poerio Piterà Francesco, argento per Chiricò Rosanna e Caroleo Alessandro bronzo per Poerio Piterà Edoardo in una insolita gara fatta come compound. Lo stesso Poerio Piterà Edoardo, che come si sa con le pluri partecipazioni ai campionati italiani tira un arco nudo, aggiunge: “ la sera del venerdì mentre montavamo il campo gara il mio presidente mi chiede di fare una gara come compound per far squadra insieme a Messina Antonio e al nuovo arciere Costa Massimiliano. La mia sorpresa è tanta, come possiamo fare una gara compound non avendoci mai tirato? Prova, aggiunge il mister Messina. Sabato si va in gara senza aver mai provato a fare gare compound si totalizza un punteggio di 1082 punti. La semplicità di colpire il giallo è estrema con questo attrezzatura, aggiunge Poerio Piterà, mi chiedo come si fa sbagliare nel rosso con un arco simile per arcieri che tirano ormai da anni. Secondo mè la base di partenza dopo averci tirato un po’ per un arciere medio è senz’altro sopra i 560 punti. Dopo questa esperienza sicuramente ci riproveremo”.

Grande soddisfazione anche dal Presidente Messina, i nostri risultati sul campo gara sono frutto di preparazione a monte con tecnici di alto livello sportivo e tecnico, mi riferisco anche al mio vice presidente Poerio Piterà Edoardo che si dedica ai ragazzi con impegno e dedizione. Francesco in questi anni ad ogni gara ci sorprende, nato dal nulla, in una palestra di periferia ha raggiunto in questi anni quello che altri arcieri non fanno in una intera carriera sportiva, due argenti ai giochi della gioventù la dicono tutta, 704 punti al targa, 329 punti al campagna, i punteggi regionali più alti di sempre in tutte le categorie di classe. I risultati sono solo l’atto finale della professionalità che hanno i miei arcieri e tecnici, sono orgoglioso di loro e del loro ottimo operato. Crediamo che i numeri e risultati sono segno di poter fare sempre bene e meglio, noi creiamo occasioni di divertimento e svago per i nostri piccoli, non c’è bisogno di inventare nulla, aggiunge il segretario, i nostri risultati e punteggi parlano da soli, noi ci impegniamo in società lasciando sempre all’esterno le inutili parole.