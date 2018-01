Il 6 gennaio al Centro Sportivo la’’ Pagoda’’ di Reggio Calabria in occasione della nascita della gloriosa Societa’ Sportiva centenaria Fortitudo 1903 R.C. festeggia i suoi 115 anni con la consegna di riconoscimenti e benemerenza agli atleti , che hanno conseguito risultati importanti nelle competizioni Nazionali ed Internazionali nelle varie discipline nell’anno 2017.

L’ A.S.D. Fortitudo 1903, Stella d’Oro al Merito Sportivo, Medaglia d’Onore F.J.L.K.A.M,, Medaglia d’onore F.I.P.E., unica in Calabria tra le Societa’ Sportive in tutte le Federazioni -decorati del Collare d’Oro, con la massima Onorificenza sportiva, il Presidente Prof. Giuseppe Pellicone, Presidente Onorario della F.I.J.K.AM. da oltre mezzo secolo,è a capo del sodalizio Reggino,Dirigente Internazionale all’interno della Fijlkam, uomo capace di scrivere pagine indelebili nella storia dello sport Italiano ed Internazionale, nel corso delle generazioni, la Societa’ ha collezionato innumerevoli successi registrati in tutti questi anni e che continuano ad arrivare, è che gli atleti oltre a ai Titoli Nazionali conquistati ed Internazionali, hanno vestito la maglia azzurra della Nazionale copiosi, nel settore lotta-Judo Karate e Pesi.

Grazie all’impegno svolto dai Dirigenti e Tecnici, per la Lotta dal M. d. s. Saverio Neri dal Maestro Demetrio Condo’, dal Tecnico Piero Chirico, per il Karate e per i pesi Maestro Riccardo Partinico ed Alessandra Benedetto, per il Judo il Maestro Massimo Pizzimenti e Gianfranco Pizzimenti.

Di seguito i riconoscimenti:

Sezione Lotta: Biniaz Muhamad Campione Italiano Juniores di Lotta s.l

Manuel Antonino Condo’ Medaglia di Bronzo Campionati Italiani Juniores di Lotta s.l.

Sezione Karate: Alessandra Benedetto Medaglia di Bronzo ai Camp. Ital Assoluti, Rossella Zoccali Medaglia di Bronzo agli Open Internazionale Sicilia Seniores Karroud Said Campione Italiano’’Master’’

Sezione Judo: Andrea Gismondo ,Campione Italiano Assoluto,

Anna Fortunio, Campionessa Italiana Juniores-

Giuseppe Fortunio ,Medaglia di bronzo al Campionato Italiano Juniores,

Simone Pizzimenti 5° Classificato al Gran Prix Italia Cadetti,

Demetrio Caccamo , finalista Campionato Italiano Esordienti B, Marco Foti finalista Campionato Italiano Studenteschi

Pesistica: Finalisti Criterium Nazionale Giovanissimi di Pesistica- Christian Mangiola, Francesco Pilato ,Giorgia Cartisano , Veronica Marino .

Alla cerimonia a fare l’onore di casa Il Presidente Prof.Giuseppe Pellicone, a consegnare i vari riconoscimenti , il Vice Presidente del settore Lotta Dott. Antonio Lagana’ , Il Revisore dei Conti della F.I.J.L.K.AM Dott .Demetrio Serra, la Dott.ssa Paola Tripodi arbitro Internazionale di Pesi.