Il Moto Club Ugo Gallo Crotone comunica a tutti gli appassionati di motociclismo che nei giorni scorsi ha preso il via la campagna tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana per l’anno 2018. Il tesseramento alla F.M.I. avviene attraverso 3 tipi di tessere: la “Tessera Member”, la “Tessera Sport Autodromi” o la “Tessera Sport”.

La “Tessera Member”, che ha un costo di € 50,00, comprende garanzie di assistenza tecnica e sanitaria e servizi assicurativi e consente di: Ricevere i gadget 2018; Richiedere l’iscrizione al Registro Storico del proprio motoveicolo; Usufruire di sconti per eventi motociclistici e convenzioni Partner indicate su federmoto.it; Usufruire di sconti sull’abbonamento alle riviste convenzionate; Partecipare all’attività Turistica FMI; Usufruire del diritto di voto (solo per i maggiorenni) nell’ambito del proprio Moto Club o, in sua rappresentanza nell’Assemblea Nazionale e/o Regionale; Usufruire di copertura assicurativa (lesioni e RCT) in attività ed eventi istituzionali e sociali, preventivamente autorizzati; Usufruire di assistenza tecnica e sanitaria: a) in ambito medico-sanitario: Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia; b) inerenti al veicolo*: Traino motoveicolo in caso di guasto o incidente; Spese in caso di perdita o rottura delle chiavi; Trasporto in Italia o rimpatrio del motoveicolo; Passare a Tessera Sport Autodromi o Tessera Sport; Conseguire Licenza Agonistica per poter partecipare alle gare; Partecipare a Corsi FMI per il conseguimento della qualifica di Ufficiale Esecutivo, Tecnico Federale e Commissario di Gara.

La “Tessera Sport Autodromi” ha un costo di € 80,00 e può essere rilasciata a persone di età compresa tra i 14 anni compiuti ed i 75 ed è valida unicamente per prove libere di velocità in Autodromo in Italia ed all’Estero*. Fornisce la copertura assicurativa infortuni e RCT, dalla data ed orario di emissione fino al 31 dicembre 2018; Valida sul territorio italiano negli Autodromi omologati dalla FMI per il 2018; Valida per le sessioni di Prove Libere di Velocità, comprese quelle a pagamento.

*utilizzo esteso all’Estero nei seguenti Autodromi Internazionali: Aragon – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia.

La “Tessera Sport” ha un costo di € 110,00 può essere rilasciata a persone in età compresa tra gli 8 anni compiuti ed i 75 ed è valida unicamente in Italia sia per allenamenti in Fuoristrada che per Prove Libere di tutte le specialità in pista. Fornisce la copertura assicurativa infortuni e RCT dalla data ed orario di emissione fino al 31/12/2018; Valida su impianti in terra ed asfalto omologati dalla FMI per il 2018; Valida per le sessioni di Prove Libere di tutte le specialità in pista per l’anno 2018; Valida in attività internazionale turistica, preventivamente autorizzata dalla FMI.

La novità del 2018, tuttavia, è rappresentata dall’introduzione della Tessera Digitale attraverso la quale collegandosi sul sito myfmi.federmoto.it e inserendo il Codice Fiscale e il numero di Tessera sarà possibile gestire i propri dati, avere un resoconto storico delle proprie attività e soprattutto accedere a tutti i vantaggi dedicati ai Soci.

Per informazioni circa il tesseramento rivolgersi presso l’Antica Orologeria Gallo, Corso Mazzini n. 10 a Crotone.