Oleg Antonov il miglior realizzatore.

Sta per terminare l’anno solare 2017 e per la Tonno Callipo, arrivata all’undicesima partecipazione al massimo campionato pallavolistico maschile italiano, è tempo di riassumere l’ultima annata attraverso i principali numeri che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi tra la seconda parte della stagione 2016-17 e la prima della 2017-18. Ecco, di seguito, elencate tutte le statistiche:

Partite giocate: 30 (23 in regular season, 2 nei playoff scudetto, 3 nei playoff 5° posto, 2 in Coppa Italia)

Vittorie: 6 (tutte in regular season)

Sconfitte: 24 (17 in regular season, 2 nei playoff scudetto, 3 nei playoff 5° posto, 2 in Coppa Italia)

Vittorie per 3-0: 0

Vittorie per 3-1: 3

Vittorie per 3-2: 3

Sconfitte per 2-3: 2

Sconfitte per 1-3: 12

Sconfitte per 0-3: 10

Punti in classifica totalizzati: 17 (8 nella seconda parte di regular season della stagione 2016-17, 9 nella prima parte della stagione 2017-18)

Muri realizzati: 242 (125 nella seconda parte di regular season della stagione 2016-17, 117 nella prima parte della stagione 2017-18 )

Ace realizzati: 141 (69 nella seconda parte di regular season della stagione 2016-17, 72 nella prima parte della stagione 2017-18 ))

Miglior realizzatore: Oleg Antonov (210 punti)

Miglior muratore: Deivid Junior Costa(54 muri)

Miglior battitore: Baptiste Geiler (21 ace)

TOP DI SQUADRA

Punti diretti realizzati in una partita: 88 punti in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Taiwan Excellence Latina 3-2 del 05 novembre;

Muri realizzati in una partita: 19 muri in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna 1-3 del 09 aprile

Ace realizzati in una partita: 9 ace in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina 3-1 del 22 febbraio, in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Cucine Lube Civitanova 1-3 del 15 ottobre e in BCC Castellana Grotte-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 del 01 novembre.

TOP INDIVIDUALI

Punti realizzati in una partita: Carlos Eduardo Barreto Silva, 25 punti in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-2 del 05 febbraio;

Muri realizzati in una partita: Deivid Junior Costa, 8 muri in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna del 09 aprile;

Ace realizzati in una partita: Carlos Eduardo Barreto Silva, 6 ace in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-2 del 05 febbraio; Baptiste Geiler, 6 ace in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina 3-1 del 22 febbraio.