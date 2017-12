Con una pioggia di medaglie , coppe e premiazioni si conclude la strepitosa stagione 2017 per l’ A.S.D. Sporting Club di Reggio Calabria, diretta dal prof .Marco Vitale, che ha curato la preparazione e condotto fino al podio ( provinciale, regionale ed anche nazionale) i due giovanissimi atleti Alessandro Vitale (categoria Ragazzi) e Monica Vitale (categoria Esordienti C), ai quali va il merito non solo di aver conseguito importanti risultati (per Alessandro 1^ class.Nazionale AICS 60MT,1^class.Nazionale AICS salto in lungo, 3^class.Nazionale Triathlon CONI KINDER SPORT,1class.Regionale FIDAL salto in lungo, 1^class.Regionale 60mt e 1^class.Regionale Triathlon; per Monica 1^class.Nazionale AICS 50mt. e 1^ class.regionale 40mt.) , ma anche di aver portato in alto la bandiera calabrese sui podi di Cervia, in occasione della Finale Nazionale AICS “Memorial Pietro Mennea”, e di Senigallia , alla Finale Nazionale del Trofeo C.O.N.I. KINDER SPORT. Risultati straordinari per i due atleti, che nei giorni scorsi hanno ottenuto a Reggio Calabria ulteriori riconoscimenti (medaglie e coppe), durante le premiazioni di fine anno organizzate prima dal C.O.N.I. ( Galà SPORT AWARDS) e successivamente sia dall’AICS che dalla FIDAL. Gli straordinari risultati conseguiti sono motivo di grande soddisfazione per il Coach prof. Marco Vitale, che può guardare con fondato ottimismo alla nuova stagione 2018, nella consapevolezza che la crescita atletica e la sempre maggiore motivazione di Alessandro e Monica sono la garanzia di futuri risultati di rilievo nazionale, nella consapevolezza che il miglioramento delle attuali inadeguate condizioni del Campo Coni di Modena è fondamentale per gli atleti reggini, che spesso sono stati costretti a partecipare a gare organizzate su piste di atletica di altre città calabresi , lontano da Reggio Calabria, oggi Città Metropolitana .